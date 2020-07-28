В Карелии камера запечатлела угон автомобиля у петербуржца всего за 40 секунд

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Алиса Маркова
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Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, а также местонахождение иномарки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, МВД РФ

Момент угона автомобиля в Карелии попал на видео. Инцидент произошел в центре Петрозаводска на проспекте Ленина. Примечательно, что на совершение преступления у злоумышленника ушло всего 40 секунд.

Поздно вечером 19 июля неизвестный мужчина подошел к Volkswagen Amarok коричневого цвета, который петербуржец припарковал в центре города, вскрыл иномарку и уехал.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, а также местонахождение внедорожника с номерами с288са178. Отмечается, что автомобиль покинул республику и направился в сторону Пряжи. Куда дальше направился угонщик — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского края попал на видео.

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