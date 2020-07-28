В Карелии камера запечатлела угон автомобиля у петербуржца всего за 40 секунд
Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, а также местонахождение иномарки.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, МВД РФ
Момент угона автомобиля в Карелии попал на видео. Инцидент произошел в центре Петрозаводска на проспекте Ленина. Примечательно, что на совершение преступления у злоумышленника ушло всего 40 секунд.
Поздно вечером 19 июля неизвестный мужчина подошел к Volkswagen Amarok коричневого цвета, который петербуржец припарковал в центре города, вскрыл иномарку и уехал.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, а также местонахождение внедорожника с номерами с288са178. Отмечается, что автомобиль покинул республику и направился в сторону Пряжи. Куда дальше направился угонщик — неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского края попал на видео.
94%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?