Момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского края попал на видео
Игорь Ишаев стал жертвой столичного вора в кафе.
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Фото, видео: Instagram @ishay_official, 5-tv.ru
Момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского Игоря Ишаева края попал на видео. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек зашел в кафе в Москве, чтобы перекусить. Ожидая заказ он отошел в уборную, оставив на столе смартфон стоимостью в 140 тысяч рублей. Когда он вернулся, мобильника на столе уже не было.
Правоохранители оперативно задержали по подозрению в краже безработного молодого человека. По факту возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Ишаев стал участником пьяного ДТП, будучи уже лишенным водительских прав за еду в нетрезвом виде. Позже за аварию он получил 12 суток ареста, благо в ней никто не пострадал. Это далеко не единственное происшествие на дороге, по которому известен внук бывшего губернатора Хабаровского края. До последнего случая ему все сходило с рук.
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