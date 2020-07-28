Момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского края попал на видео

Момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского Игоря Ишаева края попал на видео. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек зашел в кафе в Москве, чтобы перекусить. Ожидая заказ он отошел в уборную, оставив на столе смартфон стоимостью в 140 тысяч рублей. Когда он вернулся, мобильника на столе уже не было.

Правоохранители оперативно задержали по подозрению в краже безработного молодого человека. По факту возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Ишаев стал участником пьяного ДТП, будучи уже лишенным водительских прав за еду в нетрезвом виде. Позже за аварию он получил 12 суток ареста, благо в ней никто не пострадал. Это далеко не единственное происшествие на дороге, по которому известен внук бывшего губернатора Хабаровского края. До последнего случая ему все сходило с рук.