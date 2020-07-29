В «Царском селе» по крупицам воссоздают покои Екатерины Второй
В музее рассказали, что уничтожено было почти все. Много восстанавливалось по уникальным рисункам и чертежам.
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Фото, видео: EPA / ANATOLY MALTSEV, 5-tv.ru
В Царском селе хотят воссоздать «личное пространство» Екатерины Второй. Музейный проект расскажет о быте, привычках и личных пристрастиях Великой Императрицы. В царскую опочивальню заглянул Ян Воскресенский.
По этим залам не водили экскурсии и не будут еще минимум три года. Интерьеры, в которых жила императрица пока можно восстановить только силой воображения.
«Не сохранилось ничего, голые стены. Все будет изготовлено заново», — рассказывает замдиректора по реставрации ГМЗ «Царское село» Наталья Кудрявцева.
Несколько чертежей и автохромы — стеклянные пластинки, предшественники цветной фотографии — единственное на что опираются реставраторы. Фотосессию успели провести прямо перед революцией. Что уцелело из убранства — разыскивают до сих пор.
«Отслеживаем каталоги антикварных аукционов в Лондоне, Германии. И мы смотрим, сравниваем, видим знакомые вещи. Несколько наших вещей на аукционах нашли», — с восторгом говорит директор «Царского села» Ольга Тартынова.
Ценности из дворца в годы оккупации вывозили целыми залами — так пропала янтарная комната. Со стен срывали драпировку, даже паркет исчез. Но его вовремя нашли и в 1947-м вернули из Германии. Теперь вернут на законное место.
«Все расчищаем, бережно сохраняем», — рассказывает главный архитектор «Царского села» Мария Рядова.
«По этой затертой части могла ходить Екатерина?»
«И шагала, это паркет ее периода»
Что не вывезли в Германию, исчезло в пожарах военного времени. Обгоревшие руины. Все, что осталось от барочного памятника цвета неба и золота. С тех пор здесь идет реставрация и личное пространство Екатерины — последнее, что осталось восстановить из ключевых помещений дворца. Это восемь небольших комнат. Жизнелюбивая императрица ценила практичность. И хотела, чтоб здесь все было просто, но, конечно, со вкусом.
Опочивальня Екатерины удивляет скромными, совсем не царскими размерами. Здесь был камин, тут кровать с балдахином — что еще нужно для комфорта. А чем меньше помещение — тем проще было его отапливать. Тесная комната до сих пор хранит секреты хозяйки. В этом проеме замурована потайная лестница, по которой шальная императрица спускалась к фаворитам.
Флигель, где жила Екатерина, потому и назвали Зубовским — по имени последнего воздыхателя Платона Зубова. Самый большой зал здесь — китайский. Стены в нем покрывали 76 лаковых панно. Новые закажут в Китае.
«Необходимо найти кит партнеров, но пока границы закрыты. В Китае мастерство лаковых панно продолжает существовать.
Стекло и керамику для кабинетов думали заказать в Чехии. Но в реставрационной мастерской, где воссоздавали янтарную комнату, решили, что с этим справятся сами», — говорит Наталья Кудрявцева.
«Вот имеем исторические кусочки и вот стекло, которое подготовили… Ну очень похоже, правда?» — уточняет директор царской янтарной мастерской Борис Игдалов.
Самый роскошный предмет убранства в мастерской не поместился. Будущий камин собирают прямо на улице.
«Будет приставлен мрамор. В мраморе будут лазуритовые вставки, будет камин необыкновенной красоты», — подчеркивает Игнатов.
Восстанавливают екатерининские покои так, словно работу будет принимать сама — требовательная хозяйка.
«Екатерина бы узнала интерьеры?»
«Она бы вошла и сказала — ой, ремонт сделали. Молодцы!» — уверена директор «Царского села».
Даже самая маленькая комната здесь обещает стать большим произведением искусства. Туристов будут пускать только в двойных бахилах с войлоком. Ведь в покоях императрицы даже на полу — словно картины.
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