«Это не по-мужски»: Пригожин заступился за Лолиту, подвергшуюся критике Лозы

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 74

По мнению продюсера, певица сама вправе решать, какую цену устанавливать за свои выступления.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак

Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Лолиты, которая оказалась объектом нападок со стороны Юрия Лозы. Как заявил ранее композитор, певица просит за свои выступления около сорока тысяч евро, что является доказательством того, что она «зажралась». Лоза посетовал, что обычные шахтеры получают за свой нужный и тяжкий труд 30-50 тысяч рублей — в сотни раз меньше, чем артист «за 20 минут стояния на сцене».

В свою очередь, Пригожин считает, что такая «достойная» и профессиональная артистка как Лолита может требовать за свои выступления гораздо больше.

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость», — сказал Пригожин, пояснив, что Лолита «стоит всех этих денег без всяких прелюдий, о которых говорит господин Лоза».

Продюсер также отметил, что Лолита имеет право сама устанавливать свои гонорары и распоряжаться ими. Комментируя как певице себя вести, Лоза ведет себя не как настоящий мужчина, считает он.

«Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите», — заявил Пригожин в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Глызин прокомментировал неоднозначные высказывания Юрия Лозы.

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