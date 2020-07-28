В полиции рассказали подробности вооруженного ограбления банка в Петербурге. По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко, ЧП произошло во вторник, 28 июля, около 19:30.

Он отметил, что в отделение финансово-кредитной организации на Большом проспекте Васильевского острова ворвался неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил деньги и скрылся с места происшествия.

Во время инцидента никто не пострадал. Сумма похищенного уточняется. По предварительным данным, злоумышленник вынес миллион рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают грабителя. Его личность устанавливается.