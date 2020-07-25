«Великий борец, глыба»: каким запомнят легенду спорта Александра Иваницкого

25 июля спасатели обнаружили в Московской области тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80, спортивного журналиста Александра Иваницкого. Его поиски велись с 22 июля — в тот день 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. 5-tv.ru публикует биографию Александра Иваницкого, а также комментарии его коллег и близких в связи с неожиданной смертью легенды спортивного мира.

Краткая биография Александра Иваницкого

Александр Владимирович Иваницкий родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая — сейчас оно находится в Донецкой области Украины. Его отец был бухгалтером, а мама — домохозяйкой. Спустя два года после рождения будущего олимпийского чемпиона его родители переехали в Ленинград.

Сразу надолго закрепиться в Северной столице семье не удалось — в 1942 году Иваницкий вместе с родителями был эвакуирован из блокадного города по «Дороге жизни». До 1944 года они проживали на Урале, где отец работал на строительстве железной дороги. После снятия блокады семья вернулась в Ленинград.

Здесь молодой Александр окончил радиотехникум (в 1950-х), после чего начал активно заниматься спортом. С 1956 года обучался вольной борьбе у тренера Сергея Преображенского. Под его руководством сначала завоевал множество медалей на чемпионатах и первенствах СССР, а потом начал выигрывать международные соревнования.

ТАСС / Igor Utkin

Так, в 1962 году стал чемпионом мира по вольной борьбе в американском Толидо. Затем трижды выигрывал мировое первенство — в 1963-м (София, Болгария), 1965-м (Манчестер, Великобритания) и 1966-м (Толидо) годах. Кроме того, в 1964 году стал чемпионом XVIII летних Олимпийских игр в Токио (Япония), одолев в финале болгарина Лютви Ахмедова.

Спортивную карьеру Александр Иваницкий заверил в 1967 году. За год до этого он окончил Государственный центральный институт физической культуры. С этих пор и до конца своих дней он занимался административной работой, преподаванием, журналистикой и литературным творчеством.

Что говорят об Александре Иваницком близкие и коллеги?

Одним из первых на смерть Александра Иваницкого отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев. Соболезнования журналист выразил, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

«Великий борец, олимпийский чемпион и четырехкратный мировой победитель! Глыба, он не уступил иностранным соперникам даже балла! Иваницкий долгое время возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР и канала РТР. Ему было 82. Светлая память, мои соболезнования Володе Иваницкому и семье!» — написал Губерниев.

Смерть олимпийского чемпиона также прокомментировал спортивный комментатор Василий Уткин. В своем Telegram-канале он написал: «это, конечно, ужасно грустно». Чуть более подробный пост Уткин опубликовал в Twitter.

Увы, Александр Иваницкий, великий борец-супертяж, чемпион Токио, который пропал в лесу три дня назад, все же погиб.

Светлая ему память. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) July 25, 2020

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сказал 5-tv.ru, что Иваницкий был особенным человеком.

«Это особенные люди — дети войны. С особым чувством ответственности за дело, которому посветили свою жизнь. Тяжелейшая потеря для нас, светлая ему память. Мы постараемся сделать так, чтобы память об этом человеке осталась», — пообещал Мамиашвили.

Дочь Сергея Преображенского, который тренировал Александра Иваницкого, призналась 78.ru, что смерть олимпийского чемпиона стала неожиданностью для всех. Даже в 82 года он сохранял удивительную активность.

«Я помню все его победы на Олимпиадах, как он работал на телевидении в качестве главного редактора. Когда он вышел на пенсию, он писал — у него замечательный литературный язык. Он остроумный… море знаний», — вспомнила Галина Преображенская.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные подробности поисков Александра Иваницкого. О них рассказал представитель отряда «Лиза Алерт», который участвовал в операции.