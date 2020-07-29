В Петербурге всю ночь восстанавливали пути после лобового столкновения поездов

В Петербурге разбираются в причинах железнодорожной аварии, в которой чудом обошлось без жертв. На скорости столкнулись два грузовых состава. Машинист одного из них, предположительно, уснув, промчался на красный свет.

Серьезная медпомощь никому не понадобилась, а вот покореженные вагоны еще долго будут растаскивать краны и тягачи. Вы видите — работы не прекращаются даже ночью.

Артур Ломидзе передает с места происшествия.

Это первые кадры с места столкновения двух поездов. Очевидцы были уверены выжить в аварии никому в кабинах не удалось, но вот один из машинистов выходит сам. Навстречу уже бегут сотрудники МЧС и врачи.

Всего в локомотивах в момент столкновения находились четыре человека. Данные о состоянии единственного пострадавшего разнятся.

Администрация Октябрьской железной дороги начала собственную проверку. По предварительным данным, причина столкновения человеческий фактор. По одной из версий, машинист зеленого состава проигнорировал красный сигнал светофора, он до сих пор горит над местом столкновения. Мужчина якобы заснул и допустил столкновение со встречным поездом

Выезжающий состав был пустой, а вот двигавшийся на станцию поезд, груженый. В результате столкновения локомотивы сошли с рельсов. А вот прицепленные к ним вагоны, кроме одного, пустого остались на путях. Повезло. По сообщению администрации железной дороги угрозы экологии нет. Но все эти выводы будут тщательно проверены.

И пока железнодорожные руководители выясняют, что же случилось в их вотчине, следственные органы заинтересовались тем, как организована работа на станции.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, но как только выяснилось, что жизни людей ни чего не угрожает, в дело вступили восстановительные бригады ОЖД.

Чтобы растащить составы, необходимо выровнять железнодорожное полотно, рельсы сейчас находятся в сильном натяжении и могут лопнуть, пока часть ремонтных бригад пытается осторожно их демонтировать, другая группа специалистов. снимает контактные пары, чтобы освободить место для грузового крана