Норвегия пообещала помочь россиянам с задержанного судна «Профессор Молчанов»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Власти страны заявили, что делают все возможное для участников экспедиции на Шпицбергене.

Как в Норвегии обращаются с экипажем «Профессор Молчанов»

Фото: © РИА Новости/ Илья Тимин

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МИД Норвегии: власти делают все возможное для россиян с «Профессора Молчанова»

Норвежский МИД пообещал поддержку россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства.

«Норвежские власти делают все возможное, чтобы оказать помощь российским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на Шпицбергене», — говорится в документе.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг задержания судна и обеспечить соблюдение прав находящихся на борту россиян.

Российское научно-исследовательское судно было арестовано 2 сентября в порту Баренцбурга по ходатайству украинской госкомпании «Нафтогаз». Оно прибыло и с культурной миссией: вместе с учеными на борту находились художники и кинематографисты, которые планировали съемки документального фильма о Шпицбергене и организацию Арктической выставки.

Судно «Профессор Молчанов» было построено в 1983 году и с 2011 года находится в собственности Росгидромета. С 2025 года оно осуществляет регулярные грузопассажирские перевозки между Мурманском и Баренцбургом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД России после ареста «Профессора Молчанова». Москва выразила решительный протест, потребовав соблюдать Договор о Шпицбергене 1920 года. Экипажу и пассажирам оказывается консульско-правовая помощь, российские власти намерены добиваться снятия ареста.

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