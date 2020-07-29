Минфин готовит законопроект о зачислении конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс позволят переводить пенсионерам доходы, законность которых владельцы подтвердить не смогли.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Конфискованные денежные средства будут направлять в Пенсионный фонд России. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект готовят в Минфине.
Поправки в Бюджетный кодекс позволят переводить пенсионерам доходы, законность которых владельцы подтвердить не смогли. Сейчас такая схема тоже действует, но касается только имущества. В этом году фонд впервые получил более двадцати одного миллиарда рублей за конфискованную у чиновников-коррупционеров недвижимость.
Новая норма коснется не только госслужащих… Правда, пока не определено, кто именно будет проверять законность дохода и какова минимальная сумма, которая может вызвать вопросы у контролирующих органов. Поправки могут вступить в силу уже в декабре.
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