В Лондоне завершается громкий процесс о драках Джонни Деппа и Эмбер Херд

Эфирная новость 89

За четыре недели на суде выступил сам актер, его бывшая жена, а также множество свидетелей. Решение суда мировая общественность ожидает в ближайшее время.

Фото, видео: www.globallookpress.com /James Warren, 5-tv.ru

Высокий суд в Лондоне завершает рассмотрение громкого дела: Джонни Депп обвинил британский таблоид The Sun в клевете. В газете писали, что знаменитый голливудский актер избивал жену.

За четыре недели на суде выступил сам Депп, его экс-супруга Эмбер Херд и множество свидетелей. За это время миллионы поклонников звездных «бывших» узнали о взаимных обвинениях, скандалах, пьяных драках.

Супер-звезда «Пиратов Карибского моря» на фоне скандала лишался ролей и мужского достоинства — так, что защищать его пришлось бывшей жене, Ванессе Паради. А Эмбер Херд уличили сразу в двух изменах: с актером Джеймсом Франко и Илоном Маском.

В результате страстной перепалки основатель SpaceX вызвал Деппа на бой, предложив сразиться в октагоне. К слову, помочь Маску взялся тренер Конора Макгрегора. Состоится ли поединок, а главное — какое решение примет суд — станет ясно в ближайшее время.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.92
0.33 84.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:07
Уральские ученые придумали, как из сорняков делать вино и сыр
9:56
Кадры первого допроса ограбившего отделение Сбербанка в Петербурге
9:50
Буря в Австрии: небо озарили почти сто тысяч молний
9:36
Инсайдеры назвали сумму гонорара Шепелева за ведение нового шоу
9:22
«А вот так ломаются газовые трубы» — жителей Астраханской области атаковали верблюды
9:08
В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Сейчас читают

Кети Топурию заподозрили в продаже одежды с AliExpress
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок