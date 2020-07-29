В Лондоне завершается громкий процесс о драках Джонни Деппа и Эмбер Херд

Высокий суд в Лондоне завершает рассмотрение громкого дела: Джонни Депп обвинил британский таблоид The Sun в клевете. В газете писали, что знаменитый голливудский актер избивал жену.

За четыре недели на суде выступил сам Депп, его экс-супруга Эмбер Херд и множество свидетелей. За это время миллионы поклонников звездных «бывших» узнали о взаимных обвинениях, скандалах, пьяных драках.

Супер-звезда «Пиратов Карибского моря» на фоне скандала лишался ролей и мужского достоинства — так, что защищать его пришлось бывшей жене, Ванессе Паради. А Эмбер Херд уличили сразу в двух изменах: с актером Джеймсом Франко и Илоном Маском.

В результате страстной перепалки основатель SpaceX вызвал Деппа на бой, предложив сразиться в октагоне. К слову, помочь Маску взялся тренер Конора Макгрегора. Состоится ли поединок, а главное — какое решение примет суд — станет ясно в ближайшее время.