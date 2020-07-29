Рекорд Netflix и игнор Риз Уизерспун: назвали номинантов премии «Эмми-2020»
В американском Лос-Анджелесе стали известны кандидаты на получение «Эмми» этого года.
Фото: ТАСС / Gene Blevins
В Лос-Анджелесе в Калифорнии, США, назвали номинантов на премию 72-й ежегодной премии «Эмми». Среди них есть как ожидавшиеся многими имена и названия, так и неожиданные появления. К примеру, удивительной кажется главенствующая позиция стриминговой платформы Netflix, у которой в этом году сразу 160 номинаций, тогда как у его конкурента HBO их всего 107.
Причиной этого стало качество сериалов и фильмов, которые выпускает Netflix, которую изначально воспринимали как вариант онлайн-хранилища чужих кинокартин и шоу. Компания начинала с малого, но не боялась браться за необычные проекты, чем и завоевала любовь пользователей. Теперь оригинальные сериалы от Netflix выходят не только в США, но и во многих других странах.
Другой неожиданность стало отсутствие имени Риз Уизерспун, которой многие прочили победу в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», причем сразу в трех категориях — сериалах «Большая маленькая ложь», «Всюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Однако этого не произошло.
Кандидаты на «Эмми» в основных категориях выглядят так.
«Лучший комедийный сериал»:
- «Мертв для меня»;
- «Шиттс Крик»;
- «Белая ворона»;
- «Метод Комински»;
- «Умерь свой энтузиазм»;
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Чем мы заняты в тени»;
- «В лучшем мире».
«Лучшая драма»:
- «Мандалорец»;
- «Наследники»;
- «Лучше звоните Солу»;
- «Озарк»;
- «Корона»;
- «Рассказ служанки»;
- «Убивая Еву»;
- «Очень странные дела».
«Лучшая женская роль в драматическом сериале»:
- Зендея — «Эйфория»;
- Лора Линни — «Озарк»;
- Оливия Колман — «Корона»;
- Джоди Комер — «Убивая Еву»;
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»;
- Сандра О — «Убивая Еву».
«Лучшая мужская роль в драматическом сериале»:
- Стерлинг Браун — «Это мы»;
- Стив Карелл — «Утреннее шоу»;
- Билли Портер — «Поза»;
- Брайан Кокс — «Наследники»;
- Джереми Стронг — «Наследники»;
- Джейсон Бейтман — «Озарк».
Церемонию вручения «Эмми» в 2020 году было решено провести 20 сентября.
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