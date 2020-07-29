Рекорд Netflix и игнор Риз Уизерспун: назвали номинантов премии «Эмми-2020»

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Алиса Старжевская
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В американском Лос-Анджелесе стали известны кандидаты на получение «Эмми» этого года.

Рекорд Netflix и игнор Риз Уизерспун: назвали номинантов премии «Эмми-2020»

Фото: ТАСС / Gene Blevins

В Лос-Анджелесе в Калифорнии, США, назвали номинантов на премию 72-й ежегодной премии «Эмми». Среди них есть как ожидавшиеся многими имена и названия, так и неожиданные появления. К примеру, удивительной кажется главенствующая позиция стриминговой платформы Netflix, у которой в этом году сразу 160 номинаций, тогда как у его конкурента HBO их всего 107.

Причиной этого стало качество сериалов и фильмов, которые выпускает Netflix, которую изначально воспринимали как вариант онлайн-хранилища чужих кинокартин и шоу. Компания начинала с малого, но не боялась браться за необычные проекты, чем и завоевала любовь пользователей. Теперь оригинальные сериалы от Netflix выходят не только в США, но и во многих других странах. 

Другой неожиданность стало отсутствие имени Риз Уизерспун, которой многие прочили победу в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», причем сразу в трех категориях — сериалах «Большая маленькая ложь», «Всюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Однако этого не произошло.

Кандидаты на «Эмми» в основных категориях выглядят так.

«Лучший комедийный сериал»:

  1. «Мертв для меня»;
  2. «Шиттс Крик»;
  3. «Белая ворона»;
  4. «Метод Комински»;
  5. «Умерь свой энтузиазм»;
  6. «Удивительная миссис Мейзел»
  7. «Чем мы заняты в тени»;
  8. «В лучшем мире».

«Лучшая драма»:

  1. «Мандалорец»;
  2. «Наследники»;
  3. «Лучше звоните Солу»;
  4. «Озарк»;
  5. «Корона»;
  6. «Рассказ служанки»;
  7. «Убивая Еву»;
  8. «Очень странные дела».

«Лучшая женская роль в драматическом сериале»:

  1. Зендея — «Эйфория»;
  2. Лора Линни — «Озарк»;
  3. Оливия Колман — «Корона»;
  4. Джоди Комер — «Убивая Еву»;
  5. Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»;
  6. Сандра О — «Убивая Еву».

«Лучшая мужская роль в драматическом сериале»:

  1. Стерлинг Браун — «Это мы»;
  2. Стив Карелл — «Утреннее шоу»;
  3. Билли Портер — «Поза»;
  4. Брайан Кокс — «Наследники»;
  5. Джереми Стронг — «Наследники»;
  6. Джейсон Бейтман — «Озарк».

Церемонию вручения «Эмми» в 2020 году было решено провести 20 сентября.

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