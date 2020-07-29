Рекорд Netflix и игнор Риз Уизерспун: назвали номинантов премии «Эмми-2020»

В Лос-Анджелесе в Калифорнии, США, назвали номинантов на премию 72-й ежегодной премии «Эмми». Среди них есть как ожидавшиеся многими имена и названия, так и неожиданные появления. К примеру, удивительной кажется главенствующая позиция стриминговой платформы Netflix, у которой в этом году сразу 160 номинаций, тогда как у его конкурента HBO их всего 107.

Причиной этого стало качество сериалов и фильмов, которые выпускает Netflix, которую изначально воспринимали как вариант онлайн-хранилища чужих кинокартин и шоу. Компания начинала с малого, но не боялась браться за необычные проекты, чем и завоевала любовь пользователей. Теперь оригинальные сериалы от Netflix выходят не только в США, но и во многих других странах.

Другой неожиданность стало отсутствие имени Риз Уизерспун, которой многие прочили победу в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», причем сразу в трех категориях — сериалах «Большая маленькая ложь», «Всюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Однако этого не произошло.

Кандидаты на «Эмми» в основных категориях выглядят так.

«Лучший комедийный сериал»:

«Мертв для меня»; «Шиттс Крик»; «Белая ворона»; «Метод Комински»; «Умерь свой энтузиазм»; «Удивительная миссис Мейзел» «Чем мы заняты в тени»; «В лучшем мире».

«Лучшая драма»:

«Мандалорец»; «Наследники»; «Лучше звоните Солу»; «Озарк»; «Корона»; «Рассказ служанки»; «Убивая Еву»; «Очень странные дела».

«Лучшая женская роль в драматическом сериале»:

Зендея — «Эйфория»; Лора Линни — «Озарк»; Оливия Колман — «Корона»; Джоди Комер — «Убивая Еву»; Дженнифер Энистон Сандра О — «Убивая Еву».

«Лучшая мужская роль в драматическом сериале»:

Стерлинг Браун — «Это мы»; Стив Карелл — «Утреннее шоу»; Билли Портер — «Поза»; Брайан Кокс — «Наследники»; Джереми Стронг — «Наследники»; Джейсон Бейтман — «Озарк».

Церемонию вручения «Эмми» в 2020 году было решено провести 20 сентября.

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