«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

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Алиса Старжевская
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Режиссер Хусейн Эркенов много снимал покойного Александра Числова в своих фильмах и теперь решил рассказать правду, почему тот умер.

«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Александр Числов, знакомый большинству по ролям в «Человеке из будущего» и «Ста днях до приказа», умер в 2019 году. Тогда ходило много слухов, что стало причиной смерти 54-летнего актера, и больше всего делалось ставок на алкоголь или пневмонию. Однако виноват был СПИД, и знает это его друг, режиссер Хусейн Эркенов, пишет Sobesednik.ru.

Хусейн Эркенов посетовал, что мало кто знал настоящего Числова — тот предпочитал мужчин, и это не афишировалось. Сам актер давно знал о своей болезни, но не лечился, боясь огласки, так что все закончилось плачевно.

«Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают, — признался режиссер. — Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так».

Как заразился Числов, режиссер не знает, но ему было легко это предположить. Дело в том, что добродушный актер постоянно звал в гости людей, в том числе и малознакомых. Они весело проводили у него время, кое-кто оставался жить. Посиделки могли перерастать в дни и недели, так что виновником смерти Александра мог быть, кто угодно.

После смерти Числова главной темой для разговоров стал не его трагический уход, а битва за его квартиру в Алтуфьево. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, еще при жизни актер отписал квартиру на свою племянницу, позже выкупившую у него жилье, а теперь пожилая мать Числова пытается отсудить квартиру у внучки, чтобы передать ее же брату.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус мог получиться при попытке создать вакцину против СПИДа.

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