Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории
Профессор Люк Монтанье считает, что SARS-CoV-2 мог получиться при попытке создать вакцину против СПИДа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, imago stock&people, Holger Hollemann
Французский вирусолог Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ, заявил об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Таким мнением он поделился в интервью на французском телевидении.
«Вирус не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов», — цитирует профессора URA.RU.
Монтанье считает, что с вирусом SARS-CoV-2 была произведена некая манипуляция. В результате в нем появились элементы ВИЧ. Ранее это уже установили индийские ученые, однако они подверглись огромному давлению перед публикацией статьи.
Нобелевский лауреат уверен, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории китайского города Ухань. Он считает, что вирусологи КНР пытались сделать вакцину против СПИДа. Поэтому в SARS-CoV-2 якобы и попали частицы ВИЧ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатель биологического оружия Кен Алибек раскритиковал сторонников идеи, будто коронавирус имеет искусственное происхождение. Он объяснил, что специалисты в области микробиологии и генетики до сих пор не могут создать подобные вирусы. Также бывший советский ученый раскритиковал коронавирус за слишком низкую летальность.
Профессору Люку Монтанье 87 лет. Ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию он открыл вместе с Барре-Синусси в 1983 году. В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал в Китай, чтобы исследовать «излучение ДНК». Позже в прессе появились новости, якобы ученым под его руководством удалось открыть механизм «воспроизводства ДНК», подпадающий под определение квантовой телепортации. Научное сообщество отреагировало на это обвинениями Монтанье в шарлатанстве.
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