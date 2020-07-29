Кто из российских знаменитостей родился 29 июля?

29 июля в разные годы на свет появились популярные отечественные знаменитости.

Игорь Крутой

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Советскому и российскому композитору и народному артисту РФ исполнилось 66 лет. Он талантливый музыкант, а также продюсер, который занимается и «Песней года», и «Новой волной». Ему принадлежит часть музыкального канала «Муз-ТВ», но он успешен не только в бизнесе, но и в личной жизни. Его младшей дочери уже исполнилось 17 лет, а от старшей падчерицы он вместе с супругой воспитывает внучку.

Сергей Горобченко

globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Широкая известность пришла к нему после исполнения одной из главных ролей в фильме «Бумер» режиссера Петра Буслова. Ради этого актер покинул театр «Ленком», о чем, впрочем, не жалеет. За его плечами десятки ролей, а еще ему везет и в любви. Вторым браком актер женат на дочери журналиста Александра Невзорова Полине, которая родила ему пятерых детей. Ему исполнилось 48 лет.

Иван Айвазовский

globallookpress.com / Vladimir Boiko

Этого русского художника-монументалиста никому представлять не нужно — его «Девятый вал» знают все от мала до велика. Маринист и баталист появился на свет 203 года назад в Феодосии — в этом городе он и скончался. Вся его жизнь была посвящена любимой работе: он творил в эпоху романтизма и просто обожал море.

Андрей Миронов

globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Молодой хоккеист, играющий на позиции защитника в клубе «Динамо», отмечает 26-летие. В его карьере есть игра за рубежом, а в 2013 и 2014 годах он выступал на чемпионатах мира, завоевав две бронзы за «молодежку». Годом позже впервые играл на взрослом чемпионате в Чехии и получил серебро, а 2017 году помог команде РФ получить бронзу на чемпионате в принципиальном матче за третье место против сборной Финляндии.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из российских знаменитостей родился 28 июля.