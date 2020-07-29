Только тысяче избранным паломникам разрешили хадж в Мекку в Саудовской Аравии

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Паломничество будет проходить в течение шести дней и закончится 2 августа.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Ahmad Massoud, 5-tv.ru

Сегодня для мусульман начинается ежегодный обряд хаджа к святым местам ислама. Но впервые в истории из-за коронавируса — доступ к Мекке запрещен миллионам иностранных паломников. Поклониться святыням сможет только тысяча избранных.

Это представители 160 национальностей, они заранее приехали в Саудовскую Аравию и находились на карантине. Власти страны во время молитв также будут следить за соблюдением безопасной дистанции и санитарных требований.

Тем временем, в Афганистане — в преддверии праздника жертвоприношения Курбан-байрам — объявлено трехдневное перемирие. С инициативой выступили радикалы запрещенного в России движения Талибан*. Они призвали своих сторонников прекратить столкновения с правительственными силами. Официальный Кабул положительно оценил предложение талибов, как и командование НАТО. В альянсе надеются, что за этим последуют мирные переговоры.

* — запрещенная на территории РФ организация

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