Только тысяче избранным паломникам разрешили хадж в Мекку в Саудовской Аравии
Паломничество будет проходить в течение шести дней и закончится 2 августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ahmad Massoud, 5-tv.ru
Сегодня для мусульман начинается ежегодный обряд хаджа к святым местам ислама. Но впервые в истории из-за коронавируса — доступ к Мекке запрещен миллионам иностранных паломников. Поклониться святыням сможет только тысяча избранных.
Это представители 160 национальностей, они заранее приехали в Саудовскую Аравию и находились на карантине. Власти страны во время молитв также будут следить за соблюдением безопасной дистанции и санитарных требований.
Тем временем, в Афганистане — в преддверии праздника жертвоприношения Курбан-байрам — объявлено трехдневное перемирие. С инициативой выступили радикалы запрещенного в России движения Талибан*. Они призвали своих сторонников прекратить столкновения с правительственными силами. Официальный Кабул положительно оценил предложение талибов, как и командование НАТО. В альянсе надеются, что за этим последуют мирные переговоры.
* — запрещенная на территории РФ организация
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