«Вы всех видите?»: Елизавету II научили пользоваться приложением Zoom — забавное видео
69-летняя принцесса Анна показала британской королеве, как подключаться к видеоконференции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pool, 5-tv.ru
Королева Великобритании Елизавета Вторая в свои 94 года осваивает видеозвонки. Несмотря на преклонный возраст, Ее Величество не желает оставаться в стороне от современных технологий.
Помогает ей в этом ее дочь, принцесса Анна. Месяц назад монаршая особа впервые вышла в прямой эфир через приложение Zoom, и с каждым разом чувствует себя перед объективом смартфона все увереннее.
«Доброе утро, Ваше величество. Вы всех видите? На вашем экране должно быть шесть человек», — спросила Анна у королевы.
Видеоролик — фрагмент документального фильма, который посвящен 70-летию свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Выложил в сеть его режиссер Крис Шип.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж. Пышную церемонию пришлось отменить не только из-за коронавируса.
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