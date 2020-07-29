«Начали общаться в сети»: Как Седокова увела Яниса Тимму из семьи

Роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы разрушил семью успешного баскетболиста, но принес счастье ему и певице. На момент начала их отношений спортсмен состоял в браке, а его ребенку исполнилось несколько месяцев. Однако это не остановило молодого человека и его новую возлюбленную. Они сразу понравились друг другу, но наученная горьким опытом поп-дива поначалу держала дистанцию.

«Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет», — цитирует Седокову Starhit.

В результате звезда пришла на свидание. Они посмотрели один фильм, затем второй, и после уже не расставались. Тимма нашел в Седоковой родственную душу, а она наконец-то обрела любовь после череды разочарований в мужчинах. Анна дважды была замужем и имеет троих детей от разных мужчин. Как стало известно, недавно экс-участница «ВИА Гры» приняла предложение руки и сердца от Яниса и готовиться к новой свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова рассказала о попытке изнасилования в семилетнем возрасте.