«Было невыносимо больно»: Седокова рассказала о попытке изнасилования в семилетнем возрасте

Анна Седокова решила рассказать поклонникам всю правду о своей непростой жизни и трудном пути к успеху. Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» выпустила автобиографическую книгу, в которой привела многие шокирующие подробности отношений с семьей.

В одной из глав 37-летняя певица призналась, что в детстве ей пришлось пережить неприятные эпизоды, о которых она очень хотела бы забыть. По ее словам, в семь лет ее пытался изнасиловать взрослый мужчина. Как рассказала Седокова, он был другом ее матери и часто захаживал к ним в гости. Мужчина проявлял интерес к маленькой девочке и заходил к ней в комнату.

«Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», — поведала знаменитость.

Она сообщила, что из-за этих случаев у нее начались ночные кошмары. Однажды, по словам артистки, мужчина проявил такую сильную настойчивость, что она не удержалась и громко закричала. На крик прибежала ее мама, и после этого случая назойливый ухажер больше не появлялся. Однако, как призналась звезда, душевная боль от пережитого никуда не исчезла.

«Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла», — приводит отрывок из книги Седоковой KP.RU.

Певица рассказала, что так и не смогла простить своей матери сожительство с педофилом, и ее отношения с родительницей до сих пор остаются натянутыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова выходит замуж.