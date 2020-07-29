Карпович может заменить Разумовскую в новом сезоне «Мажора»

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Алиса Старжевская
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По слухам, новая пассия Прилучного уже успела пройти пробы.

Карпович может заменить Разумовскую в новом сезоне «Мажора»

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович может появиться в новом сезоне сериала «Мажор». Как рассказывает 7days.ru, поспособствовал ее появлению в шоу Павел Прилучный, которому приписывают роман с актрисой.

По информации издания, Карпович уже пригласили на пробы, которые она прошла, и понравилась команде сериала. Также есть информация, что актриса «подвинула» Карину Разумовскую, одну из главных актрис «Мажора», и в четвертом сезоне шоу именно за ней будет главная женская роль.

Официального подтверждения участию Карпович в шоу пока нет. Однако фанаты не сомневаются, что уже осенью увидят ее в новых эпизодах. Также они не сомневаются, что в «Мажора» девушка попала благодаря Павлу Прилучному: актерам уже несколько месяцев приписывают роман из-за фотографий и видео их совместного отдыха в Крыму.

Сериал «Мажор» рассказывает о жизни Игоря Соколовского, сына олигарха, который волею судьбы попадает на работу в один из полицейских участков. Критики и зрители тепло восприняли шоу, журнал «Афиша» включил его в список десяти лучших российский сериалов, шоу получило несколько профессиональных наград, а в 2016 году права на показ выкупил стриминговый сервис Netflix.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Мирослава Карпович рассталась ради отношений с Павлом Прилучным.

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