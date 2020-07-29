Дегтярев лично проконтролирует строящиеся федеральные объекты в Комсомольске-на-Амуре

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По словам врио губернатора Хабаровского края, в городе целый комплекс проблем, связанных со срывом сроков строительства и увеличением стоимости работ.

Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края возьмет стройки Комсомольска-на-Амуре под личный контроль.

Михаил Дегтярев посетил несколько объектов, которые возводятся в рамках нацпроектов. По его словам, в городе целый комплекс проблем, справиться с которыми в администрации почему-то не могут.

«Впечатление тягостное. Очевидно, что мы в срок не успеваем, хотя подрядчик и гарантирует окончание работ в срок. Очевидно, что идет удорожание стоимости работ. Потому что идет перепроектирование, заказана новая госэкспертиза. Мы возьмем полностью на контроль все объекты Комсомольска, которые участвуют в федеральным программах», — сказал врио губернатора Хабаровского края.

На всех стройках установлены веб-камеры, поэтому отследить ход работ не составит труда. На реализацию нацпроектов Хабаровский край получил более десяти миллиардов рублей.

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Дегтярев лично проконтролирует строящиеся федеральные объекты в Комсомольске-на-Амуре

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