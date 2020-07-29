Видео: как сделать тренировку в парке не менее эффективной, чем в фитнес-клубе

Спортивные площадки в городских парках — отличное место для полноценной тренировки. Тренер Маргарита Матвиенко специально для 5-tv.ru рассказывает и показывает, как правильно это сделать и на какие тренажеры обратить внимание.

По словам Маргариты, оборудование в парках и дворах отлично подходит для разработки комплекса упражнений на все группы мышц. Ну а некоторые снаряды не уступают по своей функциональности мультистанциям в фитнес-клубах.

Особенно она отмечает турники и упоры: по словам Маргариты, это незаменимые снаряды для подтягиваний, отжиманий или, например, ягодичного мостика.

Также девушка обращает внимание на кардиотренажеры. Они отлично подходят для «деликатного разогрева», так как имеют минимальное сопротивление.

Занятия на улице во дворе или парке — отличная летняя альтернатива фитнес-клубам. И особенно это актуально, когда залы еще не открылись полноценно.

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