Астраханская прокуратура разбирается в конфликте местных жителей со стадом верблюдов

Эфирная новость 48

Десятки агрессивных животных топчут огороды, ломают заборы и даже нападают на людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Mette, P., 5-tv.ru

Астраханская прокуратура проверяет условия содержания стада верблюдов, которое терроризирует три села в одном из районов области. Накануне 5-tv.ru рассказывал о том, как десятки агрессивных животных топчут огороды, ломают заборы и даже нападают на людей.

Справиться с ними самостоятельно местные жители не могут, все-таки верблюды — чужая собственность. И хозяин известен. Когда-то он решил заняться фермерством, но потом из-за преклонного возраста забросил стадо. Верблюды перешли на самовыпас.

В районной администрации проблему перекладывают на сельсоветы. Якобы, они сами должны отлавливать распоясавшихся животных. Но это не лошади, их просто так не поймаешь. Если только усыплять, грузить краном и отправлять обратно к хозяину. Но ресурсов на это у сельчан разумеется нет. Вот и правит стадом верблюжий вожак.

С жалобой на такие порядки граждане обращаются в прокуратуру. А та обещает прийти к верблюдам и их свободолюбимову владельцу с проверкой.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
В США признались, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки
17:40
Как обязательный учет домашних животных позволит выявить недобросовестных хозяев?
17:33
Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку Lamborghini Aventador
17:22
В районной администрации Петербурга назвали провокацией очередное граффити с Бродским
17:14
Затравленная в России Тодоренко нашла работу на Украине
17:06
Астраханская прокуратура разбирается в конфликте местных жителей со стадом верблюдов

Сейчас читают

«У меня нет труб»: Водонаева о рассказала об изнасиловании в детстве и бесплодии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок