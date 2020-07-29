Астраханская прокуратура разбирается в конфликте местных жителей со стадом верблюдов

Астраханская прокуратура проверяет условия содержания стада верблюдов, которое терроризирует три села в одном из районов области. Накануне 5-tv.ru рассказывал о том, как десятки агрессивных животных топчут огороды, ломают заборы и даже нападают на людей.

Справиться с ними самостоятельно местные жители не могут, все-таки верблюды — чужая собственность. И хозяин известен. Когда-то он решил заняться фермерством, но потом из-за преклонного возраста забросил стадо. Верблюды перешли на самовыпас.

В районной администрации проблему перекладывают на сельсоветы. Якобы, они сами должны отлавливать распоясавшихся животных. Но это не лошади, их просто так не поймаешь. Если только усыплять, грузить краном и отправлять обратно к хозяину. Но ресурсов на это у сельчан разумеется нет. Вот и правит стадом верблюжий вожак.

С жалобой на такие порядки граждане обращаются в прокуратуру. А та обещает прийти к верблюдам и их свободолюбимову владельцу с проверкой.