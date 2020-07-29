Астраханская прокуратура разбирается в конфликте местных жителей со стадом верблюдов
Десятки агрессивных животных топчут огороды, ломают заборы и даже нападают на людей.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Mette, P., 5-tv.ru
Астраханская прокуратура проверяет условия содержания стада верблюдов, которое терроризирует три села в одном из районов области. Накануне 5-tv.ru рассказывал о том, как десятки агрессивных животных топчут огороды, ломают заборы и даже нападают на людей.
Справиться с ними самостоятельно местные жители не могут, все-таки верблюды — чужая собственность. И хозяин известен. Когда-то он решил заняться фермерством, но потом из-за преклонного возраста забросил стадо. Верблюды перешли на самовыпас.
В районной администрации проблему перекладывают на сельсоветы. Якобы, они сами должны отлавливать распоясавшихся животных. Но это не лошади, их просто так не поймаешь. Если только усыплять, грузить краном и отправлять обратно к хозяину. Но ресурсов на это у сельчан разумеется нет. Вот и правит стадом верблюжий вожак.
С жалобой на такие порядки граждане обращаются в прокуратуру. А та обещает прийти к верблюдам и их свободолюбимову владельцу с проверкой.
Читайте также
78%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?