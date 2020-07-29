Знаменательным днем стала среда, 29 июля, для ведущего российского журналиста и публициста Андрея Колесникова, более известного как «летописец президента РФ Владимира Путина». Корреспондент официально узаконил отношения с избранницей Дарьей Донской.

На церемонии бракосочетания присутствовали многие медийные персоны. В том числе, светская львица Ксения Собчак и ее супруг — режиссер Константин Богомолов. К слову, телеведущая не отказала себе в удовольствии поснимать свадьбу, а после поделилась эксклюзивными кадрами с любимыми подписчиками.

Как оказалось, церемония Колесникова проходила в том же ЗАГСе, что и у Собчак — Дворце Бракосочетания № 1 города Москвы. Вероятно, именно поэтому под каждым видео красовались надписи с воспоминаниями теледивы о собственном торжестве.

«В том же загсе, что и мы с Костей между прочим! Помню, как музыка эта и слова всегда действуют магически… Та же тетенька и нас расписывала!» — вспоминала Ксения.

В свою очередь, Константин Богомолов опубликовал в Instagram нежный ролик, где так же напомнил супруге о былом.

«Ксения Анатольевна, все ли вы помните? Как это было?..» — и, мило улыбаясь, сладко поцеловал Собчак.

Вскоре на странице режиссера появился и большой поздравительный пост с наилучшими пожеланиями новой «ячейке общества».

«Дорогой мой друг! Андрей! Будь счастливым и веселым! Ужасно рад за тебя и Дашу!!! Ура прекрасной паре и новой семье!!! Любимые, и такие прекрасные!» — обратился к новобрачным Богомолов.

Instagram @konbog75

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнилась публике свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.