Собчак вспомнила про свадьбу с Богомоловым в пятницу 13-го
Теледива назвала себя и своего мужа — Бонни и Клайдом. Подписчики не согласились и придумали альтернативное сравнение.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак в пятницу 13-го поностальгировала о свадьбе с Константином Богомоловым. С момента самого скандального светского мероприятия 2019 года прошло ровно полгода. Тогда телеведущая исполнила эротический танец новобрачной, влюбленные прокатились на катафалке, а РПЦ призывало звезду покаяться.
«Снова пятница 13-е. Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду», — подписала пост знаменитость, сопроводив запись множеством смайлов-сердечек и хэштегом #найтисвоихиуспокоиться
Поклонники Ксении Собчак поспешили осыпать любимицу и ее возлюбленного множеством комплиментов. По мнению большинства фанатов, пара телеведущей и режиссера действительно гармонична.
«Вы красивая пара!»
«Крутые!»
«Шикарные вы», — высказались юзеры.
Однако в комментариях, как всегда, не обошлось без критики. Некоторые подписчики вспомнили, что свадьба Ксении Собчак была чересчур нетрадиционной. Многим не понравилось сравнение телеведущей и режиссера с влюбленными бандитами — Бонни и Клайдом. Пользователи соцсети предложили свои альтернативные варианты. В комментариях знаменитости также саркастично напомнили о бывшем супруге — актере Максиме Виторгане.
«Свадьба у вас, конечно, была… До сих пор не могу понять посыл»;
«Он, скорее, на Сквидварда похож»;
«Бонни и Клайд? Лошадь и Кеша!»
«А Виторган чужой был?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак продемонстрировала растяжку в поддержку курса рубля.
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