Сын Боярского рассказал о долгах отца и преследовании приставами
Ведомство уже пять дней пытается взыскать долги с народного артиста РСФСР.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Исполнительное производство о взыскании с актера Михаила Боярского долга в 200 рублей за коммунальные платежи появилось на сайте управления ФССП по Санкт-Петербургу. Сын артиста, депутат Государственной Думы РФ, Сергей Боярский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал задолженность отца.
История, произошедшая между отцом и судебными приставами, рассмешила депутата. По словам Сергея, эта ситуация — лишь «мелочи жизни», и произошла она по случайному стечению обстоятельств и забывчивости.
«Я вообще не в курсе, ну всякое бывает. Что-то, где-то видимо, забыли, недосмотрели. Заплатит, мелочи жизни, всяко бывает», — отметил Боярский-младший.
Сам же Михаил Боярский рассказал, что в первый раз слышит о долге в 200 рублей, и отметил, что приставы его не ищут. Однако если бы искали, народный артист РСФСР смог бы спрятаться так, что его «бы вряд ли нашли».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судебные приставы также разыскивают и дочь артиста Елизавету Боярскую. По предварительным данным, у актрисы накопились долги за квартиру на Итальянской улице в Петербурге.
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