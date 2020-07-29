Сын Боярского рассказал о долгах отца и преследовании приставами

Исполнительное производство о взыскании с актера Михаила Боярского долга в 200 рублей за коммунальные платежи появилось на сайте управления ФССП по Санкт-Петербургу. Сын артиста, депутат Государственной Думы РФ, Сергей Боярский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал задолженность отца.

История, произошедшая между отцом и судебными приставами, рассмешила депутата. По словам Сергея, эта ситуация — лишь «мелочи жизни», и произошла она по случайному стечению обстоятельств и забывчивости.

«Я вообще не в курсе, ну всякое бывает. Что-то, где-то видимо, забыли, недосмотрели. Заплатит, мелочи жизни, всяко бывает», — отметил Боярский-младший.

Сам же Михаил Боярский рассказал, что в первый раз слышит о долге в 200 рублей, и отметил, что приставы его не ищут. Однако если бы искали, народный артист РСФСР смог бы спрятаться так, что его «бы вряд ли нашли».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судебные приставы также разыскивают и дочь артиста Елизавету Боярскую. По предварительным данным, у актрисы накопились долги за квартиру на Итальянской улице в Петербурге.