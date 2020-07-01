Елизавету Боярскую ищут судебные приставы из-за долгов по капремонту

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Алиса Старжевская
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Предварительно, у актрисы накопилась задолженность за квартиру на Итальянской улице в Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Судебные приставы разыскивают актрису Елизавету Боярскую из-за накопившихся долгов по уплате за капремонт.

С соответствующим иском к мировому судье фонд капитального ремонта обратился в апреле. Как сообщает ФАН со ссылкой на базу ФССП, актриса задолжала почти 20 тысяч рублей. Из-за неуплаты данной суммы, дело было передано в руки приставов.

Отмечается, что речь идет о квартире на Итальянской улице в Петербурге, которую Боярская приобрела в 2009 году. Апартаменты площадью 125 квадратных метров расположены в историческом здании Мальцевой — Фролова. По некоторым данным, актриса в квартире не живет, а сдает в аренду.

В то же время сама актриса рассказала, что о задолженности ничего не знает.

«Пока не слышала, поэтому, скорее всего, неправда. Думаю, что у них есть возможность до меня дозвониться, но пока не звонили. Так что, я не в курсе», — сказала Боярская в беседе с 5-tv.ru.

Ранее Елизавета Боярская сообщала, что она вместе с мужем Максимом Матвеевым переехала в новые апартаменты на улице Белинского. По словам пары, в новой квартире они соорудили спортивный зал для тренировок, а также съемочный павильон для записи творческих номеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичи пожаловались в полицию на съемки кинокартины с участием Деревянко и Виторгана.

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