В России займутся перепрофилированием людей, потерявших работу из-за COIVD-19

Агентство стратегических инициатив (АСИ) займется перепрофилированием кадров, потерявших работу во время пандемии. Готовятся дистанционные программы быстрого обучения востребованным профессиям.

Глава агентства Светлана Чупшева доложила Михаилу Мишустину о проектах по поддержке бизнеса, в том числе, в сфере туризма. Среди регионов проводится конкурс на лучший план развития туристских кластеров вокруг национальных парков.

«Важно, чтобы это были конкурентные проекты с просчитанным социально-экономическим эффектом для региона и поддержанные жителями, которые живут рядом с этими национальными парками», — пояснила Чупшева.

«Очень важно именно стратегическое направление, где сделать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ внесет туда свой вклад и все свои идеи, о которых вы сейчас сказали», — заявил председатель правительства.

Совместно с правительством в работу над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» активно включился Ростуризм.