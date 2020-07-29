В России займутся перепрофилированием людей, потерявших работу из-за COIVD-19
В АСИ уже готовят дистанционные программы быстрого обучения востребованным профессиям.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Агентство стратегических инициатив (АСИ) займется перепрофилированием кадров, потерявших работу во время пандемии. Готовятся дистанционные программы быстрого обучения востребованным профессиям.
Глава агентства Светлана Чупшева доложила Михаилу Мишустину о проектах по поддержке бизнеса, в том числе, в сфере туризма. Среди регионов проводится конкурс на лучший план развития туристских кластеров вокруг национальных парков.
«Важно, чтобы это были конкурентные проекты с просчитанным социально-экономическим эффектом для региона и поддержанные жителями, которые живут рядом с этими национальными парками», — пояснила Чупшева.
«Очень важно именно стратегическое направление, где сделать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ внесет туда свой вклад и все свои идеи, о которых вы сейчас сказали», — заявил председатель правительства.
Совместно с правительством в работу над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» активно включился Ростуризм.
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