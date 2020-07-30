Крутые перемены и сюрпризы: астрологический прогноз на август 2020 года
Астролог Алена Никольская рассказала, какие вызовы готовит следующий месяц.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA, YouTube @Алена Никольская
Ведущий астролог Алена Никольская в новом прогнозе специально для 5-tv.ru рассказала, как следует вести себя в августе, чтобы избежать неприятностей и не ощутить на себе негативного влияния непростого месяца.
Как поведала Никольская, август 2020 года принесет нам непредсказуемые повороты судьбы. Перемены могут быть как мелкого характера, так и более серьезных масштабов, касающихся, в том числе финансовых вопросов. Связано это с тем, что планета Уран сейчас находится в денежном знаке Тельца.
«Сейчас Уран останавливается, а затем начинает двигаться ретроградно. И совершенно точно в августе нас ждет пересмотр финансовых вопросов и обязательств», — сказала астролог.
Никольская предупредила, что стоит быть предельно внимательными тем, у кого есть ипотека или кредиты, так как, по ее словам, в этих делах можно столкнуться с неожиданностями. Кроме того, в августе возможен и финансовый кризис из-за непредсказуемости планеты Уран.
По словам Никольской, планета Марс сейчас находится в знаке Овна, очень активном и динамичном. Поскольку Марс — планета воинственная, вполне возможно, что в августе обстановка в мире накалится, а конфликты и трения не заставят себя ждать.
С шестого августа по двадцатое августа Меркурий войдет в знак Льва. Такое событие вызывает желание показать себя на публике и выделиться, рассказала эксперт.
«Все люди, которые раньше были теневыми кардиналами, могут сейчас просто поднять голову, и иногда это может быть совершенно неблагоприятно для окружающих», — предупредила Никольская.
После двадцатого августа, по словам астролога, Солнце перейдет в знак Девы. В этот период будут часто случаться разные несостыковки, и люди начнут чаще критиковать все вокруг. Никольская посоветовала, быть особо снисходительными к окружающим в это время.
«Если вы заключаете какие-то контракты, договоры, начинаете новые дела, будьте аккуратны в первой декаде августа», — сказала она.
Астролог также порекомендовала всем абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, сдавать экзамены и подавать документы после десятого августа. До этой даты будущим студентам придется приложить больше усилий и стараний, чтобы поступить в желаемое учебное заведение.
Кроме того, Никольская назвала даты, в которые нужно быть особенно внимательными и аккуратными. Это период до десятого августа, с 15 по 18 августа и с 24 по 31 августа.
«Август — месяц довольно взрывоопасный. Не ввязывайтесь в истории, которые могут потом выйти боком», — посоветовала Никольская.
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