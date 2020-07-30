Чистое небо Петербурга: почему не так просто избавиться от висящих проводов

Над Петербургом чистят небо от висящих проводов. Проект не новый, но реальный. В Смольном подкорректировали правила благоустройства и пообещали к осени улучшить вид центральных улиц. Максим Облендер выяснял, почему затея не всем нравится.

Экскурсии по крышам его хлеб, а провода над центральными магистралями безумный и смертельно опасный способ для хайпа. Но к огорчению Святослава и радости сотрудников полиции висящих проводов над Невским проспектом становится все меньше.

«Вы знаете, еще в прошлом сезоне, в прошлом году их не было. Они скорее всего эти провода были протянуты через Невский проспект», — говорит экскурсовод, руфер Святослав.

Проект «Чистое небо» стартовал несколько лет назад именно с Невского, более 400 пересекавших его проводов уже спрятали в канализацию.

«Качество связи зависит от того, как проложены сети, и понятно, что в канализации они проложены более надежно. Они не зависят ни от обледенения, ни от штормов, невозможны к ним незаконные присоединения», — поясняет представитель провайдера цифровых услуг Антон Годовиков.

Спрятать остальные не позволил закон. Сейчас тянуть кабель по воздуху не запрещено. Опять же резать чужой провод без согласия владельца нельзя. Пока. Комитет по информатизации и связи подготовил поправки в правила благоустройства, они уже на стадии обсуждения. По ним, если владелец отказывается, если кабель уродует исторический фасад — город имеет право перерезать провода.

В первую очередь возьмутся за все бесхозные провода, которые уже давно никому не принадлежат. Таких в этой огромной паутине примерно треть. Во-вторых, уберут кабели интернета, прежде всего в историческом центре. Мелкие провайдеры убеждены, платить за эту глобальную чистку придется нам — обычным пользователям!

Такого доступного интернета, как в России — нет ни в одной стране! Самый дешевый безлимитный тариф — шесть-семь долларов в месяц! В Испании за такую скорость отдашь 60! Легально тянуть кабель по воздуху, по словам операторов, обходилось в 3000 рублей за километр, под землей — в два раза дороже. Но есть и другие причины для недовольства.

«В данном случае все происходит без участия профессионального сообщества. Операторы связи не привлекаются к этому обсуждению. Документы обрабатываются и публикуются внезапно. Когда все решается запретительно, этим можно — этим нет, это всегда приводит к коллапсу и конфликту интересов», — считает директор компании-провайдера Дмитрий Петров.

Но все сходятся в одном — дорого ли, тяжело ли, очистить небо над Петербургом необходимо. В пример приводят Москву, где с этой задачей справились быстро и без нервотрепки.

Челябинск, как и многие мегаполисы тоже мечтает выпутаться из паутины проводов. Активисты регулярно пишут в администрацию.

«Какая-то реакция есть. Большой провайдер, у них есть провода и есть какая-то программа по переносу проводов под землю», — рассказывает участник движения «Гражданский патруль» Георгий Акмен.

К тому оказалось: недостаточно просто убрать провода связи. Нужно реконструировать и всю контактную сеть. В Петербурге закупили троллейбусы, способные ехать несколько километров без проводов. Но их не хватает. Так что полностью хотя бы центр от проводов освободят нескоро. К огорчению жителей, туристов и фотографов.

«Это все попадает, и ты стоишь перед вопросом. Вычищать это и тратить день-два на ретушь или оставить как есть. Оставить как есть — это некоторым людям не всегда нравится», — поясняет фотограф Алексей Усович.

А пока в центре чистят небо, в соседнем районе хвастаются новыми надземными светильниками, прочно вкрученными прямо в фасад памятников архитектуры. Которые явно не украшают панораму. Получается, что самым быстрым, надежным и эффективным способом представить Петербург без проводов и прочих инородных элементов еще долго будет оставаться фотошоп.