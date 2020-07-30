В Санкт-Петербурге неизвестная женщина напала на чужого ребенка прямо на детской площадке. Как пишет автор видео, распространившегося в сети, инцидент произошел на улице Подвойского в Невском районе.

На записи видно, как женщина отбирает у девочки рюкзак, а затем толкает ее, и та падает на землю. При этом неизвестная оскорбляет ребенка и называет ее «мразью». Девочка, несмотря на агрессию, пытается ответить и защитить себя.

Как рассказал автор ролика, женщина обругала маленького мальчика, который указывал на рисунок у нее на футболке и тыкал пальцем. Стоящая рядом с ним девочка объяснила ему, что на людей показывают ладонью. Именно это и стало причиной того, что женщина «ополчилась» на ребенка, пояснил очевидец, назвавший ситуацию «абсурдной». Он также рассказал, что появившуюся на видео даму ни разу не видели во дворе.

Мнения комментаторов видео разделились. Одни посчитали странным, что начало конфликта не было заснято. Другие же решили, что в любой ситуации поднимать руку на ребенка недопустимо, а женщина должна понести наказание за свой поступок.

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