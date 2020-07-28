Видео: Житель Барнаула погиб в драке, защищая инвалида
Мужчина вступил в конфликт с боксером и чемпионкой мира по кикбоксингу.
Закрыть
Смотрите также:
Шокирующие кадры: боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле
Пенсионер из Ленобласти убил зятя отверткой и закопал его тело в поле
«Не найдете правды»: Отец об устроившем стрельбу на севере Москвы сыне
Очевидец рассказал, как зарезали водителя троллейбуса в Петербурге
Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru
В Барнауле разбираются в обстоятельствах ночной драки, в которой погиб сорокалетний мужчина. Свидетели сообщают, что он заступился за инвалида — на него напали посреди улицы.
Оказалось, защитник вступил в конфликт с боксером и чемпионкой мира по кикбоксингу. Во время драки мужчину ударили по голове, он упал и больше не поднимался.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию.
Читайте также
94%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?