Видео: Житель Барнаула погиб в драке, защищая инвалида

В Барнауле разбираются в обстоятельствах ночной драки, в которой погиб сорокалетний мужчина. Свидетели сообщают, что он заступился за инвалида — на него напали посреди улицы.

Оказалось, защитник вступил в конфликт с боксером и чемпионкой мира по кикбоксингу. Во время драки мужчину ударили по голове, он упал и больше не поднимался.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию.