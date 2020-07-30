В Париже вандалы осквернили портрет бывшей узницы концлагерей Симоны Вейль. Ей стерли лицо. Об этом в своем Twitter сообщил автор картины — уличный художник Кристиан Геми, которого называют «французским Бэнкси».

Граффити он уже восстановил. И заявил, что память о национальных героях не стереть никому.

Вейль и ее семья стали узниками лагеря смерти Освенцим в 1944 году. Выжить удалось только самой Симоне и ее сестре. После войны женщина занимала ряд крупных постов — была министром здравоохранения Пятой Республики и председателем Европарламента.