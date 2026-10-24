«Облили грязью ни за что»: Шаляпин о вовлечении Долиной в скандал с «АйфонБерри»

Певец Шаляпин: лицо Ларисы Долиной в рекламе «АйфонБерри» может быть ИИ-фейком

Певец Прохор Шаляпин в интервью 5-tv.ru прокомментировал скандал вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», в рекламе которого участвовал он сам и другие российские звезды, в том числе народная артистка России Лариса Долина и заслуженная артистка, балерина Анастасия Волочкова. По словам Шаляпина, его имя использовали на сторонних сайтах без его ведома.

«Меня использовали дальше там, где-то в каких-то сайтах, я вообще в шоке был! Любого из вас можно на этот сайт поместить. Мы очень часто успешно там что-то получаем в дар, так скажем. Но это не совсем бартер, я считаю, потому что мне сразу сказали, что это будет подарок. А подарок мне может сделать любой человек любого возраста», — заявил исполнитель.

Что касается Ларисы Долиной, Шаляпин не стал комментировать ее ситуацию, отметив, что этот вопрос лучше адресовать директору исполнительницы Сергею Пудовкину. Он также допустил, что ролик с Долиной мог быть создан с помощью искусственного интеллекта.

«Там есть вероятность, что это вообще ИИ-аватар, что она на самом деле вообще ничего не получила, и ее просто облили грязью ни за что», — предположил он.

Он также упомянул Анастасию Волочкову, которая, по его словам, воспринимает ситуацию с долей иронии. При этом сам Шаляпин сопереживает пострадавшим, которые, возможно, долго копили деньги на дорогую технику, а в итоге отдали их аферистам и остались ни с чем. Сочувствует он и помощнице Волочковой Лоле, которая заплатила мошенникам за компьютер и тоже была обманута.

«Сейчас пойдем в Следственный комитет писать. Ну, она (Лола) будет писать, ее обманули на компьютер, она деньги заплатила, а мы как свидетели пойдем и все расскажем, что знаем. Просто я боюсь, что эта схема закручена таким образом, что мошенники находятся за бугром», — заключил Шаляпин.

Звезды стали главными лицами скандала, связанного с рекламой «АйфонБерри». Интернет-магазин предлагал приобрести технику Samsung, Apple и Dyson с очень привлекательными скидками и обещал доставку из Дубая в течение 30 дней. Однако после оплаты полной стоимости заказы якобы зависали на таможне, а деньги покупателям не возвращались.

В результате около 400 человек понесли ущерб на общую сумму около 60 миллионов рублей. После многочисленных жалоб сайт сначала был переименован, а потом перестал работать. Пострадавшие готовят коллективные заявления в полицию.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Анастасии Волочковой, которая не считает себя ответственной за рекламу мошеннической схемы. Также о ситуации высказался представитель Ларисы Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.