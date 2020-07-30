В «Лахта-Центре» начали проверку после того, как руфер забрался на вершину небоскреба

В Петербурге отчаянный экстремал покорил вершину небоскреба «Лахта-Центра». На высоту почти в полкилометра молодой человек поднялся без какой-либо страховки. К тому же, сделал он это незаконно — ради восхождения пришлось обмануть охрану.

Ролик опубликован в интернете и это, по словам автора, только промовидео к полнометражному фильму о самых бесстрашных руферах России. Уже известно — рискованное восхождение на самое высокое здание Европы готовилось почти год, а главного героя зовут Кирилл. В «Лахта-Центре» тем временем сообщили о начале проверки по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что руферы проникли на крышу дома компании «Зингер» в Петербурге.