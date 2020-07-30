В «Лахта-Центре» начали проверку после того, как руфер забрался на вершину небоскреба

Эфирная новость 51

Видео экстремал опубликовал в соцсетях. На самую высокую башню в Европе он забрался без страховки.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

В Петербурге отчаянный экстремал покорил вершину небоскреба «Лахта-Центра». На высоту почти в полкилометра молодой человек поднялся без какой-либо страховки. К тому же, сделал он это незаконно — ради восхождения пришлось обмануть охрану.

Ролик опубликован в интернете и это, по словам автора, только промовидео к полнометражному фильму о самых бесстрашных руферах России. Уже известно — рискованное восхождение на самое высокое здание Европы готовилось почти год, а главного героя зовут Кирилл. В «Лахта-Центре» тем временем сообщили о начале проверки по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что руферы проникли на крышу дома компании «Зингер» в Петербурге.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.23
0.31 84.91
0.65
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

12:09
«Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
12:02
Вдова актера Дмитрия Марьянова заявила, что получает угрозы
11:46
Скрывал жену от публики: подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта
11:43
В «Лахта-Центре» начали проверку после того, как руфер забрался на вершину небоскреба
11:28
«Хайп за гранью добра и зла»: Глызин прокомментировал новости о своей смерти
11:08
«Светлая память!» — Судья Versus Battle прокомментировал смерть Энди Картрайта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок