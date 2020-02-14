Видео: Руферы проникли на крышу дома компании «Зингер» в Петербурге
5-tv.ru публикует кадры экстремальной вылазки смельчаков.
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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru
Двое руферов в Петербурге проникли на крышу дома компании «Зингер», также известного как «Дом книги».
На кадрах, снятых, по всей видимости, с квадрокоптера и при помощи камеры GoPro, зафиксирована экстремальная вылазка смельчаков на кровлю. Молодые люди спешно «обходят» купол памятника архитектуры федерального значения, после чего скрываются с места происшествия.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Реакции от правоохранительных органов пока не последовало.
Шестиэтажное здание с мансардой в стиле модерн, площадью около семи тысяч квадратных метров было построено в 1902–1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для «Акционерной компании Зингер в России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что руферы пробежались по крыше Главного штаба Эрмитажа. Забег по одной из главных достопримечательностей Петербурга любители экстрима устроили в светлое время суток.
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