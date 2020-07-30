Знакомый Пугачевой резко отреагировал на слухи о ее разводе с Галкиным

Слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина наводнили соцсети. Звездная пара, радующая своих поклонников деталями своей жизни и подрастающих детей, пока на них никак не реагирует. Но охота пуще неволи, поэтому издание «Собеседник» решило поинтересоваться о правдоподобности этих сведений у давнего знакомого Примадонны, шансонье Евгения Кемеровского. Знаменитость ожидаемо не обрадовалась.

«Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!» — возмущенно отреагировал певец.

По его словам, сам он с Аллой Борисовной в отношениях далеких от дружеских. Почему они не сложились, артист затруднился ответить. Но высказал восхищение Примадонной.

«Я не знаю, почему мы не подружились. С кем-то складывается, с кем-то — нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла — великая певица и женщина. Думаю, что она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет», — заметил Кемеровский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Кузьмин высказался о романе с Аллой Пугачевой.