Возбуждено уголовное дело об избиении адвоката на спектакле с Ефремовым

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Алина Потёмкина
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Адвоката с другом выставили из зала за громкий смех и сломали ему ключицу.

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Giuseppe Graziano, YouTunbe @mrav70

Возбуждено уголовное дело по факту избиения адвоката Александра Зорина возле Московского дворца молодежи (МДМ). Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел более года назад во время спектакля с участием актера Михаила Ефремова.

Скандал разразился еще в зрительном зале МДМ, когда двоим мужчинам, Зорину и его приятелю, сделали замечание за громкий смех, мешающий публике. После этого, по словам адвоката, их вывели из зала и грубо выставили на улицу. Мужчина утверждал, что его избили. В результате у Зорина оказалась сломана ключица. Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего Юрия М. Он находится под подпиской о невыезде.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с камер наблюдения театра. На записи видно, что конфликт начался в зрительном зале, когда от мужчин стали отсаживаться соседи. Потом их выдворили из зала. Перепалка продолжилась уже за пределами театра, на входе Зорина избили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал версию происшествия самого Александра Зорина.

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