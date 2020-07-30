Счетная палата выявила значительные проблемы в обеспечении инвалидов жильем

Счетная палата проверила, как государство исполняет обязательства перед очередниками. Результаты неутешительные — госорганы не могут вовремя обеспечить инвалидов жильем. Такими темпами на закрытие долгов уйдет еще 20 с лишним лет. Хотя программа должна была закончиться уже в этом году. Сейчас своей очереди на получение жилья в России ожидают 40 тысяч инвалидов. Все они встали на учет еще до 2005 года.