Счетная палата выявила значительные проблемы в обеспечении инвалидов жильем

Эфирная новость 24

Результаты проведенной ведомством проверки неутешительны: на исполнение государством обязательств перед очередниками может потребоваться более 20 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, 5-tv.ru

Счетная палата проверила, как государство исполняет обязательства перед очередниками. Результаты неутешительные — госорганы не могут вовремя обеспечить инвалидов жильем. Такими темпами на закрытие долгов уйдет еще 20 с лишним лет. Хотя программа должна была закончиться уже в этом году. Сейчас своей очереди на получение жилья в России ожидают 40 тысяч инвалидов. Все они встали на учет еще до 2005 года.

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