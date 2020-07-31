Закон о «наливайках» может погубить авторские бары Петербурга

В Петербурге сегодня пытаются спасти авторские бары. В городском парламенте проходит закрытое заседание рабочей группы.

Решают, как оставить бизнес владельцам питейных заведений, которые не мешают жителям, а создают ресторанную культуру Северной столицы. Причём спасают их петербургские депутаты от самих себя.

В июне парламентарии приняли, так называемый, закон о «наливайках» — он запрещает торговать алкоголем в расположенных в жилых домах рюмочных и барах, если их площадь менее 50-ти квадратных метров. Фактически, это означает закрытие около сотни камерных заведений города.