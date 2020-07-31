Закон о «наливайках» может погубить авторские бары Петербурга
Камерные заведения являются культурным кодом ресторанной жизни Северной столицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dr. Wilfried Bahnmüller, 5-tv.ru
В Петербурге сегодня пытаются спасти авторские бары. В городском парламенте проходит закрытое заседание рабочей группы.
Решают, как оставить бизнес владельцам питейных заведений, которые не мешают жителям, а создают ресторанную культуру Северной столицы. Причём спасают их петербургские депутаты от самих себя.
В июне парламентарии приняли, так называемый, закон о «наливайках» — он запрещает торговать алкоголем в расположенных в жилых домах рюмочных и барах, если их площадь менее 50-ти квадратных метров. Фактически, это означает закрытие около сотни камерных заведений города.
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