Закон о «наливайках» может погубить авторские бары Петербурга

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Камерные заведения являются культурным кодом ресторанной жизни Северной столицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Dr. Wilfried Bahnmüller, 5-tv.ru

В Петербурге сегодня пытаются спасти авторские бары. В городском парламенте проходит закрытое заседание рабочей группы.

Решают, как оставить бизнес владельцам питейных заведений, которые не мешают жителям, а создают ресторанную культуру Северной столицы. Причём спасают их петербургские депутаты от самих себя.

В июне парламентарии приняли, так называемый, закон о «наливайках» — он запрещает торговать алкоголем в расположенных в жилых домах рюмочных и барах, если их площадь менее 50-ти квадратных метров. Фактически, это означает закрытие около сотни камерных заведений города.

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