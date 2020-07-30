Старшая дочь Валерия Меладзе нашла новую любовь
Инга Меладзе оправилась от развода и счастлива с другим.
Фото: Instagram @ingameladze
Старшая дочь Валерия Меладзе отдыхает на юге России — наслаждается красотами Сочи и его окрестностей. Подписчики девушки в социальной сети Instagram подметили, что она отдыхает там не только с друзьями, но и с новым возлюбленным.
Хотя официально девушка не представляла нового парня, все уже поняли, кто это. Его зовут Денис Давыдов, он сооснователь дизайнерской студии N3 Design. Инга выкладывает сторис с его участием, а Давыдов и вовсе показал «товар лицом», выложив фото вместе с дочкой Меладзе.
Инга Меладзе вышла замуж в 2017 году за марроканского журналиста Нури Вергезе. Они встречались до свадьбы несколько лет, но это не уберегло их от развода в 2019 году.
5-tv.ru писал об откровениях Ирины Меладзе, рассказавшей о тяготах брака с бывшим мужем Валерием Меладзе.
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