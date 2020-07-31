Видео: единственный в мире экраноплан «Лунь» переезжает на вечную стоянку
Ракетный экраноплан «Лунь» — единственный в мире ракетоносец, созданный по проекту 903 на излете Советского союза.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: www.globallookpress.com /Serguei Fomine, Минобороны РФ
В Дагестане началась операция по буксировке уникального экраноплана «Лунь» — единственного в мире ракетоносца, созданного по проекту 903 на излете Советского союза, распад которого не дал достроить остальные семь.
В западных странах «Лунь» с придыханием называли «Каспийский монстр» из-за его впечатляющих размеров и мощи. Так, при длине в 73 метра и 45-метровом размахе крыльев он мог незаметно для радаров подобраться вплотную к авианосцам и нанести по ним прямой ракетный удар.
При этом скорость перемещения экраноплана по воде могла достигать 500 км/ч, а вес — 400 тонн, но это не мешало ему выдерживать шторм до шести баллов. При этом он мог еще и летать на высоте до пяти метров.
Однако после распада СССР проект 903 так и не был возобновлен. Теперь судно ждет участь музейного экспоната в парке «Патриот» в дагестанском Дербенте Южного военного округа. Буксировка экраноплана была заснята на видео.
5-tv.ru писал, то заграничные военные атташе оценили военно-морской парад в Петербурге.
Читайте также
88%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?