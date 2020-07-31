Видео: единственный в мире экраноплан «Лунь» переезжает на вечную стоянку

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Алиса Старжевская
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Ракетный экраноплан «Лунь» — единственный в мире ракетоносец, созданный по проекту 903 на излете Советского союза.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Serguei Fomine, Минобороны РФ

В Дагестане началась операция по буксировке уникального экраноплана «Лунь» — единственного в мире ракетоносца, созданного по проекту 903 на излете Советского союза, распад которого не дал достроить остальные семь.

В западных странах «Лунь» с придыханием называли «Каспийский монстр» из-за его впечатляющих размеров и мощи. Так, при длине в 73 метра и 45-метровом размахе крыльев он мог незаметно для радаров подобраться вплотную к авианосцам и нанести по ним прямой ракетный удар.

При этом скорость перемещения экраноплана по воде могла достигать 500 км/ч, а вес — 400 тонн, но это не мешало ему выдерживать шторм до шести баллов. При этом он мог еще и летать на высоте до пяти метров.

Однако после распада СССР проект 903 так и не был возобновлен. Теперь судно ждет участь музейного экспоната в парке «Патриот» в дагестанском Дербенте Южного военного округа. Буксировка экраноплана была заснята на видео.

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