Иностранные военные атташе оценили военно-морской парад в Петербурге

Военные атташе из более чем тридцати стран мира, посетившие Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, высоко оценили его организацию и масштаб. Об этом сообщает Минобороны России на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что иностранные военные атташе из стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с воздушной, наземной и морской частями торжественного парада.

«Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что 26 июля в Петербурге прошел Главный военно-морской парад, посвященный празднованию дня ВМФ России. В торжественном мероприятии в устье Невы и на Кронштадтском рейде было задействовано 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники.

Как заявил президент России Владимир Путин, Военно-морской флот РФ оснащен уникальными образцами вооружения, не имеющими аналогов в мире.