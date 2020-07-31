«Просто жесть»: звезда сериала «Папины дочки» оказался в инвалидном кресле

|
Виктория Андреева
51

Актер Михаил Казаков чудом уцелел после серьезных травм обеих ног.

Фото, видео: Instagram @kazakovfly

Звезда сериала «Папины дочки», актер Михаил Казаков шокировал фанатов, показавшись в инвалидной коляске. Необычным фото знакомый всем Полежайкин поделился в личном Instagram-аккаунте.

Поначалу пользователи сети решили, что это — какая-то шутка. По факту оказалось, что актер действительно прикован к инвалидному креслу. К счастью, временно: буквально несколько недель назад Казакову провели сложнейшие операции на обе ноги и поставили титановые пластины. В результате чего сегодня Михаилу сложно ходить самостоятельно.

Однако он не унывает и со всей ответственностью подходит к процессу реабилитации. Так, уже впервые дни после выписки из больницы приступил к садовым работам на приусадебном участке, — пишут «Дни.ру».

«Лечебная физкультура (ЛФК) и общая физическая подготовка (ОФП) в одном бульоне, просто добавь воды!» — пошутил Казаков.

Instagram @kazakovfly

В комментариях фолловеры недоумевающе вопрошали, где и при каких обстоятельствах любимый Полежайкин мог так сильно повредить конечности. Ответа на вопрос, конечно, не поступило. Однако поклонники все равно обратились к актеру с просьбой поскорее восстанавливать здоровье и больше не встревать в экстремальные ситуации.

«Где ж так приземлился неудачно?»

«Жесть, Мишань… Скорейшего восстановления!»

«Будьте здоровы и больше не болейте!»

«Вместо гипса теперь вот так? Ох, Миша-Миша… Береги себя!» — обращались к звезде фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алена Водонаева откровенно заговорила об изнасиловании и бесплодии.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.36
1.13 86.25
1.34
Омельянов день: почему 31 июля обязательно нужно сходить в баню

Последние новости

1:54
Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
1:34
Вопросы окружающей среды обсудили профильные министры стран БРИКС
1:10
Видео: единственный в мире экраноплан «Лунь» переезжает на вечную стоянку
0:52
Паллиативная помощь станет доступна всем нуждающимся в ней россиянам
0:26
«Просто жесть»: звезда сериала «Папины дочки» оказался в инвалидном кресле
0:14
Россия и Кипр обсудили сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере

Сейчас читают

Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок