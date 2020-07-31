«Просто жесть»: звезда сериала «Папины дочки» оказался в инвалидном кресле

Звезда сериала «Папины дочки», актер Михаил Казаков шокировал фанатов, показавшись в инвалидной коляске. Необычным фото знакомый всем Полежайкин поделился в личном Instagram-аккаунте.

Поначалу пользователи сети решили, что это — какая-то шутка. По факту оказалось, что актер действительно прикован к инвалидному креслу. К счастью, временно: буквально несколько недель назад Казакову провели сложнейшие операции на обе ноги и поставили титановые пластины. В результате чего сегодня Михаилу сложно ходить самостоятельно.

Однако он не унывает и со всей ответственностью подходит к процессу реабилитации. Так, уже впервые дни после выписки из больницы приступил к садовым работам на приусадебном участке, — пишут «Дни.ру».

«Лечебная физкультура (ЛФК) и общая физическая подготовка (ОФП) в одном бульоне, просто добавь воды!» — пошутил Казаков.

Instagram @kazakovfly

В комментариях фолловеры недоумевающе вопрошали, где и при каких обстоятельствах любимый Полежайкин мог так сильно повредить конечности. Ответа на вопрос, конечно, не поступило. Однако поклонники все равно обратились к актеру с просьбой поскорее восстанавливать здоровье и больше не встревать в экстремальные ситуации.

«Где ж так приземлился неудачно?»

«Жесть, Мишань… Скорейшего восстановления!»

«Будьте здоровы и больше не болейте!»

«Вместо гипса теперь вот так? Ох, Миша-Миша… Береги себя!» — обращались к звезде фанаты.

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