«Мой новый мир»: Полейжайкин из «Папиных дочек» пережил тяжелую операцию

Актер Михаил Казаков, больше известный российскому зрителю, как Полежайкин из «Папиных дочек», сообщил своим поклонникам о случившемся с ним несчастье. Он разместил фото в гипсе из больницы Твери в своем микроблоге в сети Instagram.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — напугал подписчиков Михаил, выложив серию снимков с больничной постели.

Как стало известно из интервью, которое Михаил дал порталу Starhit.ru, после падения с 12-метровой высоты он оказался в больнице, чудом выжив и получив серьезные травмы ног. Из-за этого ему потребовалась сложная операция, которая длилась шесть часов. Теперь молодому человеку лучше, он постепенно восстанавливает силы и надеется, что со здоровьем все будет в порядке.

По словам Казакова, в больнице его навещают друзья и бывшие коллеги, многие звонят и справляются о его здоровье — например, Лиза Арзамасова и Борис Грачевский. Врачи делают оптимистичные прогнозы, ведь актер быстро отошел от наркоза и имеет позитивный настрой.

Instagram @kazakovfly

Поклонники актера волнуются и постоянно справляются о его состоянии в комментариях в сети Instagram.

«Выздоравливайте!»;

«Миша, держись, все будет хорошо, верь в свои силы»;

«Ходить будешь?»;

«Скорейшего выздоровления!» — пишут они.

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