Водонаева призналась, зачем рассказала о своем бесплодии и изнасиловании

Алена Водонаева решила пояснить свои недавние откровения о бесплодии и подростковой травме из-за изнасилования, пережитого в 14 лет. Телезвезда призналась подписчикам в Instagram, что после обнародования интимных фактов своей биографии поняла, что о таких вещах говорить не только можно, но и нужно.

Изначально, по словам Водонаевой, она хотела рассказать только о своей беременности. Причиной тому стал частый вопрос от посторонних — не хочет ли она родить второго ребенка. Такое любопытство звезда считает дурным тоном, а сам вопрос некорректным. Однако после просмотра интервью Стаса Костюшкина она поняла, как важно поделиться и другим своим опытом, о котором, конечно, рассказывать гораздо труднее.

«Я поняла, что на эту тему мне тоже не нужно молчать. Я понимаю, сколько хейта на меня обрушится, все мы знаем тех людей, которые любят постебаться на тему насилия. Но мы не будем обращать на них внимания. Такие истории, как у меня, как у Костюшкина, помогут оберегать детей и ответственно к ним относится», — написала звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Она также добавила, что после выхода фильма «Водонаева. Исповедь» ей пришло очень много сообщений с благодарностью и признаниями о пережитых травмах. Знаменитость призвала всех использовать такую информацию во благо.

«Свою „Исповедь“ я, скорее всего, даже не буду смотреть. Но после нее мир буквально перевернулся с ног на голову — тысячи сообщений в директ, в которых благодарят меня за интервью и рассказывают про свои случаи. Пять лет, десять лет, 17 лет… Я просто в шоке», — поделилась телезвезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алена Водонаева стала бесплодной.