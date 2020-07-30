Видео: Толпа родственников умершего ворвалась в саратовскую больницу
Несколько десятков человек требовали у персонала больницы отдать им тело своего родственника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
В Саратове в местную Советскую больницу прорвались близкие одного из скончавшихся пациентов. Толпа в несколько десятков человек устроила дебош и стала требовать у персонала немедленно выдать им тело умершего.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое свидетелями случившегося в стенах больницы. На нем сложно что-то разглядеть, но слышны крики, скандал и вопли. Причины такого поведения пока не ясны.
5-tv.ru будет следить за ситуацией. Известно, что медицинский персонал заведения пытается утихомирить разъяренную толпу и найти компромисс.
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