Видео: Толпа родственников умершего ворвалась в саратовскую больницу

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 58

Несколько десятков человек требовали у персонала больницы отдать им тело своего родственника.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В Саратове в местную Советскую больницу прорвались близкие одного из скончавшихся пациентов. Толпа в несколько десятков человек устроила дебош и стала требовать у персонала немедленно выдать им тело умершего.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое свидетелями случившегося в стенах больницы. На нем сложно что-то разглядеть, но слышны крики, скандал и вопли. Причины такого поведения пока не ясны.

5-tv.ru будет следить за ситуацией. Известно, что медицинский персонал заведения пытается утихомирить разъяренную толпу и найти компромисс.

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