Видео: Толпа родственников умершего ворвалась в саратовскую больницу

В Саратове в местную Советскую больницу прорвались близкие одного из скончавшихся пациентов. Толпа в несколько десятков человек устроила дебош и стала требовать у персонала немедленно выдать им тело умершего.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое свидетелями случившегося в стенах больницы. На нем сложно что-то разглядеть, но слышны крики, скандал и вопли. Причины такого поведения пока не ясны.

5-tv.ru будет следить за ситуацией. Известно, что медицинский персонал заведения пытается утихомирить разъяренную толпу и найти компромисс.