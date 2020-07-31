В Пермском крае вероятность осадков включили в квитанцию по ЖКХ

В Пермском крае жители целого города несколько лет платили за снег и дождь. Вероятность осадков была включена в платежи по водоотведению. Из-за чего сумма в квитанциях вырастала на четверть. Расчеты заинтересовали ФАС и прокуратуру. Роман Ишмухаметов, тоже, попробовал разобраться.

У перенесшей четыре инсульта пенсионерки Валентины Видякиной все деньги уходят на лекарства, на счету каждая копейка. И как тут не волноваться, когда в платежках за ЖКХ — включают поборы за дождь и снег.

«Вода 360 рублей. И отведение 50 процентов — 150 рублей в месяц — это большая сумма за год набирается», — поясняет пенсионерка.

И так по всему городу. Управляющие компании разводят руками –это не их инициатива, так решил городской водоканал. Целое десятилетие весь Чусовой платит за атмосферные осадки. По-драконовски — сразу на четверть стоимость водоотведения взлетает в межсезонье, когда с неба льет или начинает таять снег. Местные жители вспоминают сказку про Чиполлино, когда принц Лимон вводил налоги на дождь.

Все мы платим за водоотведение — очистку и утилизацию использованной воды после мытья посуды, например, она не просто уходит в трубу, а очищается и утилизируется. Но ведь град и с дождем не течет из крана?!

«Я так понимаю, если ко мне с улицы не заведены в помещение ливневые трубы, в сети, которые внутри квартиры, то за это платить не надо», — говорит директор управляющей компании Александр Аннакулиев.

Эксперты подтверждают — физические лица, то есть граждане, живущие в многоквартирных домах, вообще не должны платить за водоотведение атмосферных осадков. Все это — лежит на плечах местных бюджетов.

«Никакие бонусные объемы в виде осадков, талого снега или дождей, паводков — никоим образом жилищным законодательством не предусмотрено, что должны оплачивать граждане. На жителя возлагать обязанности по оплате — это не толь только незаконно, но я считаю, что это и преступно. Здесь явно есть признаки мошенничества», — считает региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков

Этой историей заинтересовались в федеральной антимонопольной службе. Там сейчас подсчитывают точную сумму переплаты. И едва ли в этой цифре будет меньше шести нулей, учитывая, что в городе живут 45 тысяч человек и поборы длились десятилетие.

«Дополнительная финансовая нагрузка могла ложиться на все население города. На данный момент на горводоканал выдано предупреждение прекратить навязывать незаконные условия», — поясняет замначальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

В «Горводоканале» подчеркивают — местные жители якобы ни за что не переплачивали.

«Это начисление имеет место только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и организаций уже более десяти лет», — говорит начальник юридического отдела МУП Водоканал г Чусовой Ирина Христенко.

Этому утверждению очень бы удивилась пенсионерка Вера Шведкая, у которой нет никакого бизнеса.

«Почему мы должны платить и за снег и за дождь?! И за ливневые воды?!» — вопрошает женщина.

Чиновники в Чусовом, кажется, научились делать деньги прямо из воздуха. Пожилые люди лишь философски замечают на это:

«Губит людей не пиво — губит людей вода».



