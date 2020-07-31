«Секси в латексе»: Лолита Милявская похвасталась «невероятным луком и чесноком»

Лолита Милявская в свои 56-ть не перестает удивлять и шокировать публику. Со свойственной только ей самоиронией она представила новый клип Лободы на сингл «Boom Boom», в котором снялась в высшей степени экстравагантном виде. На своей странице в Instagram певица разместила фрагмент музыкального видео, на котором она, затянутая в красный латекс, в коротком черном парике с белой челкой, изображает сексуальный танец на столе.

«У меня просто потрясающий лук. И чеснок. И перец, и картошка, у меня все хорошее. Какая разницу, что у меня! Главное Саша Гудков снял для моей подруги Светы Лободы потрясающий лук. То есть это все не просто надо смотреть, это надо потреблять», - говорит на видео Лолита.

«Света! (Лобода!) Саша! (Гудков)! Самые топовые Женщины интернета! ️Я самая старая и у меня Кайф от Энергии Работы с Вами!» — эмоционально добавила артистка в подписи под роликом.

Поклонники восприняли видео с восторгом, многие из них уже успели посмотреть клип, который появился в интернете в полночь.

«Как же я тебя обожаю!» — одной из первых откликнулась на пост Лобода.

«Ого. Будет жарко».

«Гудков рвет все шаблоны этого мира!»

«О боже, какие глаза!»

«Лолита вы секси красивы, пульс 200 от вас!»

«Ну просто Стервелла из мультфильма «101 долматинец“»

«Лук с чесноком ваще бомба!»

«Лола, жги! Ты невероятная!»

«Вот красава! Вот посмотрю и всегда хорошие эмоции. Что футболки стирает, что секси в латексе! Позитивчик!» — пишут пользователи (орфография и пунктуация в комментариях сохранены).

В полночь состоялась премьера клипа Светланы Лободы и Pharaoh на песню «Boom Boom». В эпатажном видео кроме Лолиты приняли участие также Ида Галич, Мария Миногарова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, а также популярные среди молодежи девушки-блогеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита Милявская отреагировала на критику со стороны Юрия Лозы, который заявил, что певица «зажралась» и требует баснословные гонорары за выступления.