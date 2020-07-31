«Что несете?» — Речь Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачила Сеть

|
Алиса Старжевская
87

Пользователи не смогли докопаться до сути высказывания президента Украины.

«Что несете?» — Речь Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачила Сеть

Фото: www.globallookpress.com /Volodymyr Zelensky

Интернет-пользователи остались в большом недоумении после слов, произнесенных президентом Украины Владимиром Зеленским во время посещения детской больницы в Киеве. Видео с речью, которая так удивила юзеров, было выложено на официальной странице Администрации президента Украины на Facebook.

Отвечая на вопрос, почему больница не была открыта ко Дню защиты детей, Зеленский сказал, что «все любят цифры», и поэтому ждут, чтобы к важной дате власти сделали что-либо грандиозное, при этом совершенно не думая о качестве.

«А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — сказал глава украинского государства.

Слова Зеленского вызвали неоднозначную реакцию украинцев. Многие так и не поняли, что именно хотел сказать этим президент, а некоторые заметили, что, судя по внешнему виду, Зеленский очень устал и ему необходим отдых.

«Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!»;

«Владимир, Вам надо выспаться»;

«Что вы такое несете? Кошмар»;

«Намелил, что попало», — поделились своим мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.36
1.13 86.25
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
СК может ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал
10:49
«Она же прямо великая!» — Высоцкая похвасталась сумкой, которой более ста лет
10:45
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не имел необходимой лицензии
10:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко
10:35
Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2020 года
10:33
Генпрокуратура просит изъять у экс-главы управления ФТС имущество на 121 миллион

Сейчас читают

«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок