Интернет-пользователи остались в большом недоумении после слов, произнесенных президентом Украины Владимиром Зеленским во время посещения детской больницы в Киеве. Видео с речью, которая так удивила юзеров, было выложено на официальной странице Администрации президента Украины на Facebook.

Отвечая на вопрос, почему больница не была открыта ко Дню защиты детей, Зеленский сказал, что «все любят цифры», и поэтому ждут, чтобы к важной дате власти сделали что-либо грандиозное, при этом совершенно не думая о качестве.

«А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — сказал глава украинского государства.

Слова Зеленского вызвали неоднозначную реакцию украинцев. Многие так и не поняли, что именно хотел сказать этим президент, а некоторые заметили, что, судя по внешнему виду, Зеленский очень устал и ему необходим отдых.

«Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!»;

«Владимир, Вам надо выспаться»;

«Что вы такое несете? Кошмар»;

«Намелил, что попало», — поделились своим мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе.