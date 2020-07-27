Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

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Накануне по инициативе Киева состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

Фото, видео: ТАСС / Бабкин Владимир, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приветствовали прекращение огня в Донбассе. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. Президенты подробно обсудили различные аспекты урегулирования кризиса. Путин отметил, что недавнее решение Верховной рады о проведении местных выборов в Донбассе противоречит Минским соглашениям и ставит перемирие под угрозу.

В Донецкой и Луганской народных республиках приказ вступил силу сегодня. Запрещены наступательные и диверсионные действия, а также размещение вооружений в населенных пунктах. Приказ будет действовать до полного урегулирования конфликта. О введении подобных мер украинской стороной пока не сообщается

Тема:
Украинский кризис
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